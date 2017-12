Extra groenzone 02u36 0

De gemeente Borsbeek krijgt er volgend jaar een groene zone van 40.000 vierkante meter bij. Na jaren van onderzoek ziet het bestuur 2018 als het jaar van de realisaties. Een daarvan is de aankoop van de gronden van de familie Van Nuffelen. Nadien volgt de aankoop van een aanpalend perceel zodat er een groene zone ontstaat van de Schanslaan tot aan het Hulgenrodebos.





Tegelijk met dit project lanceert de gemeente meteen ook het project rond de Diepenbeek. Die stroomt ten zuiden van de percelen. De bedoeling is om de beek opnieuw in zijn oorspronkelijke kronkelende toestand te herstellen zodat de Diepenbeek opnieuw meer water kan opvangen.





Tot slot kondigt het bestuur ook werken aan rond het Fortdomein. Fort drie zal begin volgend jaar een nieuwe binnenkoer krijgen met poelen en een vlinderpad. Aan de buitenkant van het fort wordt samen met Natuurpunt een natuurreservaat ingericht. Vanaf april zullen galloway runderen uitgezet worden. Dat zijn goede grazers die weinig zorg nodig hebben. (ADA)