Erehaag voor nieuwe leerlingen De Klinker 04 september 2018

De leerlingen van basisschool De Klinker werden opgewacht door stewards en stewardessen. Voor deze eerste schooldag hadden de leerkrachten zich verkleed in vliegpersoneel onder het motto: 'we vliegen erin!' De kinderen werden gescreend zoals op een echte luchthaven en kregen hun vliegticket. Dat konden ze later inruilen voor een ijsje. In de namiddag werden de nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar gepast ontvangen door de oudere leerlingen. Zij vormden een erehaag voor hun nieuwe vrienden terwijl de zesdejaars zich ontfermden over de jongsten.





(ADA)