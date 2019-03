Emotioneel afscheid van brandweerman Jens De Winter (30): “Een topkerel met een gouden hart” Ben Conaerts

16 maart 2019

21u00 0 Borsbeek Honderden mensen waren zaterdagvoormiddag naar de brandweerkazerne van Borsbeek afgezakt om afscheid te nemen van Jens De Winter. De 30-jarige brandweerman was op 6 maart onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartfalen. “Niemand gaat nog zijn glas heffen zonder aan Jens te denken.”

Jens De Winter is ondanks zijn jonge leeftijd erin geslaagd vele harten te beroeren. Hij was een sociale, sportieve levensgenieter met een passie voor de brandweer. Zowel zijn vader als zijn moeder waren bij de brandweer actief. Zelf was hij eerst aan de slag bij de post van Wommelgem, alvorens hij twee jaar geleden de verhuis maakte naar de kazerne van Borsbeek. Daar kwamen een paar honderden rouwende vrienden, collega’s en familieleden zaterdagvoormiddag tijdens een pakkende uitvaartplechtigheid afscheid nemen.

De verslagenheid om het plotse overlijden van Jens is erg groot. Louella Janssen, de moeder van Jens, liet een brief voorlezen waarin ze het leven van haar zoon schetste. “De brandweer was je met de paplepel ingegeven. Als er voor ons een oproep binnenkwam, dan nam je jouw fiets om toch maar ter plaatse te zijn vóór ons. Je was een levensgenieter en stond altijd klaar om iedereen te helpen. Maar dan was er opeens dat vreselijke moment op 6 maart. Voor ons leef je nog verder. Voor ons ben je niet gestorven, maar je bestemming is ergens anders.”

“We hadden nog zoveel plannen”, liet Lotte Van Hoof, de vriendin van Jens, voorlezen. “Er bloeide echt iets moois tussen ons. We hadden ontzettend veel mooie en leuke momenten samen. Meestal hadden we zelfs tijd tekort. We hadden nog zoveel plannen met ons huis en onze tuin. Daar wilde jij een prachttuin van maken. Ik ga ervoor zorgen dat het precies wordt zoals jij het wilde. De dingen die wij in ons hoofd hadden, wil ik graag verderzetten. Al besef ik dat er nog vele moeilijke momenten zullen volgen. In ons huis doet alles me aan jou denken.”

“Je was een topkerel”, zeiden Jens’ collega’s van de brandweer. “Je had een gouden hart. Je was een zotte doos, maar als het moest, kon je ook serieus zijn. Je motiveerde ons. ‘Als ik het kan, dan kunnen jullie het ook’, zei je. Maar je zorgde regelmatig ook voor de komische noot. Als er iets te doen was, nam je altijd de kop. Je was al volop plannen aan het maken voor de volgende ‘Fire for Life’ (Music for Life-actie van de brandweer, red.). We gaan er voor zorgen dat het opnieuw heel leuk gaat worden. Niemand gaat nog zijn glas heffen zonder aan jou te denken.”

Ook burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek), voormalig brandweercommandant in Borsbeek, was aanwezig op de uitvaartplechtigheid. “Heel Borsbeek gaat Jens missen”, reageerde hij. “Ik sta versteld van de vele lieve boodschappen die de mensen in het rouwregister hebben achtergelaten. Jens was iemand die mensen kon verbinden. Zulke mensen hebben we broodnodig.”