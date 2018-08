Elfde Vino Fiesta Wijntour trekt naar Kempen 16 augustus 2018

02u31 0

De elfde editie van de Vino Fiesta Wijntour trekt voor de eerste keer richting de Kempen. De 35 kilometer fietstocht passeert op zondag 19 augustus langs vijf wijnhandelaars. Vorig jaar lokte de tocht zo een achthonderd deelnemers. De stopplaatsen bevinden zich dit jaar in Borsbeek, Zandhoven, Oelegem en twee in Wommelgem. Op elke locatie kan je onder begeleiding van professionele wijnkenners een selectie wijnen proeven. Inschrijven is verplicht en kost 7,50 euro. "Maar wie voor minstens 50 euro wijn koopt, op een van de vijf locaties, krijgt zijn inschrijvingsgeld terugbetaald." Inschrijven kan via peter.van.hoof@telenet.be. (ADA)