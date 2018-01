Eddy Gillis verijdelt wanhoopsdaad: "Voel me geen held" 29 januari 2018

02u30 0 Borsbeek Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie gisteren werd nog een tweede verdienstelijke Borsbekenaar in de bloemetjes gezet: Eddy Gillis, een 46-jarige chauffeur die werkzaam is voor de stad Antwerpen. Hij redde in augustus vorig jaar het leven van een man die op de Ring van Antwerpen een wanhoopsdaad wilde plegen.

"Ik reed met een collega over de Ring toen ik een man op de pechstrook zag liggen", begint Eddy Gillis het verhaal. "De man was in nood, dus ik twijfelde geen seconde. Ik zette mijn vier richtingaanwijzers aan, parkeerde onze vrachtwagen op de pechstrook en probeerde tot de man toenadering te zoeken. Dat was niet eenvoudig, want hij was erg verward en werd op een bepaald moment zelfs agressief. Hij wilde zichzelf koste wat kost van het leven beroven. Maar ik slaagde erin hem in te bedwang te houden tot de hulpdiensten aankwamen. Anders had hij niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van talloze andere chauffeurs in gevaar gebracht. Hij had een enorme kettingbotsing kunnen veroorzaken. We hebben letterlijk op de rand van de dood gestaan."





De gemeente heeft Eddy alvast voorgedragen voor het Carnegie Hero Fund, maar het is nog af te wachten of hij een gouden, zilveren of bronzen medaille zal mogen ontvangen. "Ik vind het heel mooi dat ze dat hebben willen doen, maar ik voel mezelf zeker geen held", blijft Eddy bescheiden. "Er zijn veel grotere helden dan ik. Ik probeer al heel mijn leven om mensen te helpen waar ik kan. Dat zit gewoon in mij. Dat kost ook helemaal niks, hé. Je moet eens één keer onverwachts iets goeds doen voor iemand. Dat is het mooiste wat er is." (BCOR)