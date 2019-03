Dystopia krijgt facelift: nieuwe datum en visuals moeten dancefestival nieuw elan geven ADA

15 maart 2019

15u46 0 Borsbeek Een nieuwe datum, nieuw logo en nieuwe visuals moeten het festival Dystopia nieuw leven inblazen. De locatie blijft wel Fort 3 in Borsbeek.

Het dancefestival Dystopia dat traditioneel plaatsvindt in Fort 3 van Borsbeek kondigt een stevige hertekening van het concept aan, zonder evenwel de eigen roots te verloochenen. Het festival blijft trouw aan de elektronische dance-muziek maar ruilt dit jaar het vertrouwde tweede weekend van juli in voor 22 juni, de voorlaatste zaterdag van juni, net na de examens en vlak voordat de zomervakantie en het festivalseizoen helemaal losbarsten.

Futuristisch

Ook krijgt het festival een nieuw logo en visuals. “Het wordt iets futuristisch met een pak bravoure, eigenzinnig, weinig conventioneel, energierijk en met veel technologisch vernuft. Dystopia wil niet het zoveelste doorsnee-festival zijn. Het wil verder reiken op maat van het huidige klimaat en tijdsgeest. Jongelui, milennials en ook andere generaties komen niet voor niets de straat op dezer dagen”, klinkt het bij de organisatie.

In 2018 vierde Dystopia zijn vijfde jubileum. Naast het grote podium met internationale dj-toppers als Felix Da Housecat en Riva Starr kwam er een extra retrostage bij. Dat zorgde voor een lichte groei van het aantal bezoekers. De grote explosie volgde evenwel nog niet. “Daarom werd er meteen bijgestuurd en investeerden we fors in een vernieuwde organisatie. Die sleutelde de voorbije maanden nauwgezet aan een vernieuwd concept dat de bestendiging van een nieuwe toekomst zal verzekeren.” De komende weken zal de organisatie geleidelijk aan meer nieuwigheden prijsgeven.

Info en tickets via www.dystopiafestival.com/2019/