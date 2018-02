Dokwerkers vrijuit voor rellen Foto in krant geen bewijs voor geweld, zegt rechter WOUTER HERTOGS

16 februari 2018

02u29 0 Borsbeek Een dokwerker uit Borsbeek is vrijgesproken door de strafrechter. Het parket had nochtans een celstraf van 1 jaar met uitstel gevorderd voor zijn aandeel in de rellen bij de nationale betoging in Brussel eind 2014. De man werd opgepakt nadat een agent hem herkende toen hij de voorpagina van deze krant sierde. "Er is geen enkel bewijs dat hij ook effectief heeft deelgenomen aan de rellen", oordeelde de rechter. Ook een dokwerker uit Schoten gaat vrijuit.

"Niet om te lachen", stond op de voorpagina van deze krant op 7 november te lezen. Op de foto: Kevin S. uit Borsbeek met enkele collega-betogers. Een Brusselse agent verslikte zich in zijn koffie toen hij de bewuste foto zag. S. was volgens hem immers een van de vele relschoppers die met stenen naar de politie had gegooid en geweld had gebruikt tegen de agenten die de orde moesten handhaven. Twee weken later werd hij 's ochtends uit zijn bed geplukt door de politie. Pas vijf dagen later zou hij het terugzien want de onderzoeksrechter beval zijn aanhouding. Uiteindelijk zou het 3 jaar en 2 maanden duren alvorens zijn zaak voor de Brusselse correctionele rechtbank kwam. Nog een maand later kwam het goede nieuws van de vrijspraak. "Niet meer dan logisch. In de krant verschijnen betekent nog niet dat je schuldig bent aan vernielingen en geweld", aldus zijn advocaat. "Op geen beeld is te zien dat hij een steen werpt of agenten slaat."





"Verwisseld"

Ook voor Kenny M. uit Schoten was er goed nieuws. Hij werd vervolgd omdat hij volgens het parket een verkeersbord als stormram tegen de politie had gebruikt. Ook hij had elke betrokkenheid bij de rellen resoluut ontkend. "Ik was aanwezig en ik stond tussen het volk toen de onlusten begonnen. Meer niet. Ik werd eruitgeplukt door de politie maar had niets gedaan", klonk het vorige maand ter zitting. "Ik moet verwisseld geweest zijn met iemand uit de massa die op mij leek en dat verkeersbord in handen had." Hij zat zes dagen in voorhechtenis nadat hij kort na de betoging werd aangehouden. De rechter sprak hem vrij op basis van twijfel.





Borstelsteel

Een derde Antwerpse dokwerker, Ludo M., werd wel veroordeeld omdat hij met een borstelsteel de politie te lijf was gegaan. Ook deelde hij een vuistslag uit. Hij kreeg een celstraf van 1 jaar met uitstel. Zijn acties stonden op camerabeelden. Tegen de politie erkende hij dan ook meteen dat hij in de fout gegaan was. Toch kwam ook hij nog enigszins goed weg. De rechter gaf immers aan dat hij normaal gezien veroordeeld zou zijn geworden tot een effectieve celstraf van 1 jaar. "Door de manifeste overschrijding van de redelijke termijn spreek ik deze met uitstel uit", klonk het in het vonnis.





De vreemde eend in het beklaagdenbankje was een 22-jarige student uit Brussel. Hij liet zich meeslepen en rukte stenen uit een bouwvallige woning. Hiermee bekogelde hij de politie. Hij bekende de feiten en kreeg - gezien zijn jonge leeftijd - een werkstraf van 100 uur.





Bij de rellen die de nationale betoging van 6 november 2014 ontsierden, raakten zo'n 150 politiemensen gewond.