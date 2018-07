DocC zoekt slachtoffers WOII 12 juli 2018

Het Documentatie Centrum Brosbeek (DocC) wil in 2020 een groep vergeten oorlogsslachtoffers belichten. Het gaat om mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht werden in Duitsland te gaan werken. Het DocC heeft al enkele dossiers gevonden na opzoekwerk maar ze hebben er nog nodig. Daarom lanceert het documentatiecentrum een oproep aan iedereen die iemand kent die voor de bezetter moest werken. Ben je zelf aan het werk geweest of ken je een familielid die in Duitsland actief was, neem dan contact op met het DocC. Dat kan op maandag en woensdag in de bibliotheek tussen 14 uur en 18 uur of via Facebook. (ADA)