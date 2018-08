Dirk Coens zal lijst Open Vld trekken na zes jaar afwezigheid 23 augustus 2018

02u43 0

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal Open Vld opnieuw op de kieslijst staan, dat liet oud-schepen Dirk Coens weten. Bij de verkiezingen in 2012 verdwenen de liberalen, nadat de partij in heel Vlaanderen klappen had gekregen. Maar nu zal Coens opnieuw de lijst trekken en die lijst is naar eigen zeggen voor twee derde compleet. "We trekken naar de verkiezingen met zowel oude bekenden als nieuwe gezichten. Veel namen kan ik nog niet kwijt. Wel dat Machteld Vernimmen op plaats twee staat", aldus Coens. De ambitie van Open Vld is minstens één zetel te halen en te kunnen zetelen in de gemeenteraad. Coens was destijds schepen voor Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Lokale Economie, Informatica en Informatie. Dat hij zes jaar lang vanop de zijkant heeft moeten toekijken, vond hij niet aangenaam. "Je ziet dingen gebeuren maar je kan zelf niets veranderen omdat je vanop de zijlijn moet toekijken." Rond midden september wil de partij haar kieslijst volledig klaar hebben en zullen de kandidaten voorgesteld worden. Met de komt van Open Vld wordt het politieke spectrum in Borsbeek opnieuw een beetje groter. Eerder lieten Borsbeek Boven Alles, CD&V en Groen al weten dat zij samen naar de kiezer trekken. Met N-VA en Vlaams belang komt er dus met Open Vld een vierde speler bij. (ADA)