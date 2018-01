Dealer met kogel in nek wilde agent niet doodrijden 02u58 0 Archieffoto Mark De Roeck Politie-onderzoek na de schietpartij op 25 september 2015. Borsbeek Drugsdealer Yannick H. (30) uit Borsbeek is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar effectief, omdat hij twee jaar geleden bijna een agent aanreed. Hij was betrapt bij een drugsdeal in Ranst. De agent opende het vuur en schoot de dealer in het hoofd. De dertiger overleefde het schietincident. Volgens de rechter had Yannick H. nooit de bedoeling om de agent dood te rijden.

De politie voerde op 25 september 2015 een observatie uit aan café Den Tablo aan de Doggenhoutstraat in Ranst. De agenten zagen Yannick H. toekomen in zijn wagen en een drugsdeal afsluiten op de parking. Ze gingen naar het voertuig en maakten zich tot vier keer toe kenbaar als politie. Yannick H. gaf echter gas en zou daarbij op één van de agenten willen inrijden hebben. Die vuurde zijn dienstwapen af en trof Yannick H. in het hoofd. De dertiger werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en lag negen dagen in de coma. Twee jaar later zit de kogel nog altijd in zijn nek. Verwijderen zou te riskant zijn, want dan zou de man verlamd kunnen raken.





Geen doodslag

De openbare aanklager vervolgde Yannick H. voor een poging doodslag op de agent. Yannick H. beweerde dat hij enkel zo snel mogelijk wilde vluchten. Hij had nooit de intentie om de agent aan te rijden. De rechtbank geloofde dat, onder meer omdat de omgeving rond het voertuig van Yannick H. volledig vrij was en dus als vluchtroute kon dienst doen. De feiten werden geherkwalificeerd naar 'gewapende weerspannigheid'. De handel in verdovende middelen werd niet betwist.





Schadevergoeding

De beklaagde is bijna volledig hersteld en houdt zich sinds de feiten ver weg van alles wat met drugs te maken heeft. Hij focust zich nu op zijn baan en zijn vriendin. De dertiger had in het verleden al een werkstraf gekregen voor drugshandel, maar kwam nog wel in aanmerking voor een celstraf, deels met uitstel. Hij moet de agent die hij bijna aangereden had 7.153 euro schadevergoeding betalen. (PLA)