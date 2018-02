De Valk doet boeken dicht AL ONDERHANDELINGEN VAN START MET KANDIDAAT-OVERNEMERS JONATHAN BERNAERTS

13 februari 2018

02u43 0 Borsbeek De bekende dorpsherberg De Valk heeft de boeken neergelegd. Al zeker twee eeuwen was de zaak aan de Jozef Reusenslei een vaste waarde in Borsbeek. Het faillissement komt niet helemaal onverwacht: klanten gaven er de jongste tijd steeds minder uit aan etentjes of bleven weg. Volgens de curator staat een handvol kandidaten te popelen om De Valk over te nemen.

Veel wil zaakvoerder Leopold Bertens niet kwijt over het faillissement van De Valk. Wel geeft hij aan dat het water hem de jongste maanden aan de lippen stond. "Meer dan 24 jaar heb ik De Valk gerund en altijd was de zaak succesvol", zegt hij. "Maar de jongste tijd was de situatie onhoudbaar geworden. We kregen minder klanten over de vloer. En de klanten die iets bestelden kwamen voor een drankje, en niet meer om iets te eten. Met enkel koffietjes kan je je personeel niet betalen."





Eerste 'Belgische' gemeenteraad

Bertens legde donderdag bij de rechtbank van koophandel in Antwerpen de boeken neer. Curator Jan Mertens is aangesteld om het faillissement verder af te handelen. Volgens Mertens hebben zich al een handvol kandidaat-overnemers gemeld. "Met de nodige opfriswerken zal De Valk snel weer een bloeiend restaurant zijn", zegt hij. "Ik ben volop in onderhandeling met een aantal jonge, ambitieuze mensen." De Valk is een begrip in Borsbeek en omstreken. Al in 1758, in het kaart- en meetboek van landmeter Petrus Stynen, was er sprake van het gebouw, aanpalend aan de kloostertuin. Wanneer er voor het eerst een café in gevestigd was, weet niemand, maar in 1830 scoorde De Valk een opmerkelijke primeur: in de kroeg vond de eerste 'Belgische' gemeenteraad plaats. Het café, toen nog eigendom van de kinderen De Vos, kwam twee jaar later in handen van landbouwer Joannes Verbiest. Na hem zouden nog drie generaties Verbiest De Valk uitbaten. Tijdens de jaren 60 werd het café dé ontmoetingsplek van de jeugd uit Borsbeek en omstreken. De Valk werd in 1982 erkend als beschermd monument. In 1992 kwam Leopold Bertens op de proppen. Hij renoveerde en vergrootte de zaak en doopte De Valk om tot een restaurant. De transformatie werd niet door elke Borsbekenaar gesmaakt: velen zagen het als de ondergang van 'hun' café. Het faillissement van De Valk is momenteel hét gespreksonderwerp in Borsbeek. Maar onverwacht komt het, volgens insiders, niet. "We zagen tekens aan de wand", zegt een klant. "Er waren de laatste tijd veel personeelswissels, de zaak was vaker leeg dan vol én klanten aten er nog amper iets."