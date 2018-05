De Romeo's en Lauro Tesoro op nieuw festival 25 mei 2018

03u02 0 Borsbeek Borsbeek is een muziekfestival rijker: Borsbeek Live. Het is een eendaags gratis festival met muziek van Vlaamse bodem. Het festival gaat door op 13 juli in Fort III.

De grote festivals beginnen de eerste namen bekend te maken maar in Borsbeek komen ze gewoon met een gloednieuw festival op de proppen. Borsbeek Live zal een zal één dag duren en alle leeftijden moeten aanspreken. "Het is eigenlijk een uitbreiding op het evenement Vlaanderen Feest", vertelt organisator Tim Van Mierlo. Het festival is gratis en dat is een erg bewuste keuze. "In de buurtgemeentes van Borsbeek vind je al een aantal gratis festivals. Omdat we niet goed konden inschatten welke prijs wij moesten vragen, besloten we om het ook gewoon gratis te houden," aldus Van Mierlo.





Op de affiche vind je uitsluitend Vlaamse artiesten. De Romeo's, Laura Tesoro, 2Fabiola en de partyband Uncle Phil hebben al toegezegd. "We willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Jong en oud en met een hoog partygehalte als rode draad," aldus Tim.





Tussen de optredens door draait DJ DUA plaatjes. Fort III zal het decor vormen van Borsbeek Live. "Fort III is voor velen erg onbekend. Zelfs voor de inwoners van Borsbeek. Met Borsbeek Live brengen we deze unieke plek weer wat dichter bij de mensen", aldus Van Mierlo. (ADA)