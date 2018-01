Cultuursubsidies stijgen met 2.000 euro 02u24 0

Het gemeentebestuur van Borsbeek heeft de cultuursubsidies voor het jaar 2018 opgetrokken van 6.000 euro naar 8.000 euro. Voor twee verenigingen is dit extra goed nieuws want hun werkingsmiddelen stijgen hierdoor. Het gaat om het Documentatiecentrum Borsbeek (DocC) en Alles loopt op rolletjes. Met die extra middelen zal het DocC hun herdenking rond het einde van de Eerste Wereldoorlog nog meer in de verf kunnen zetten. Zo wil voorzitter Frans Neyens de Eerste Wereldoorlog laten terugkomen in de historische wandeling die ze in de zomer zullen organiseren. Alles loopt op rolletjes zal de extra financiële steun gebruiken om hun zomerbar verder uit te bouwen met meer kinderanimatie. De andere cultuurverenigingen die in Borsbeek subsidies krijgen, zijn de Gezinsbond, Mannenclub en Toneelkring Sint-Jan Berchmans, Davidsfonds, Burse vzw, Femma, Willemsfonds en de Harmonie Vrede en Vermaak. Door de verhoging van de subsidies kunnen deze verenigingen nog steeds rekenen op evenveel steun als vorig jaar. (ADA)