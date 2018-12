Coalitiegesprekken muurvast: “Iedereen Borsbeek roept N-VA op tot verantwoordelijkheid” Sander Bral

17 december 2018

17u06 0 Borsbeek De coalitiegesprekken tussen Iedereen Borsbeek en N-VA zaten zaterdag even in een stroomversnelling maar maandag bleek dat de partijen het niet eens geraken over de verdeling van de schepenmandaten. “De voorgestelde gelijke verdeling van drie mandaten voor elke partij is voor N-VA blijkbaar onvoldoende.”

Iedereen Borsbeek (Borsbeek boven Alles, Groen en CD&V) haalt uit naar N-VA. Meteen na de verkiezingen bleek dat N-VA (9 zetels) niet in zee wilde gaan met Vlaams Belang (2 zetels) om Iedereen Borsbeek (10 zetels) buiten spel te zetten. Daardoor werd het lot van de twee grootste partijen automatisch aan elkaar verbonden. Na twee maanden intensieve gesprekken te voeren, bleek er afgelopen zaterdag eventjes een doorbraak omdat bekend raakte dat het beleidsakkoord zo goed als klaar zou zijn. Maandag klonk het bij Iedereen Borsbeek al helemaal anders: “De partijen raken het niet eens over de verdeling van de mandaten. De voorgestelde gelijke verdeling van drie mandaten voor elke partij is voor N-VA blijkbaar onvoldoende.”

Iedereen Borsbeek ziet een gelijke verdeling met eigen Dis Van Berckelaer opnieuw als burgemeester. N-VA zou blijkbaar graag vier schepenambten opnemen. “Na drie lange gesprekken over die verdeling zijn de partijen zonder akkoord weer uit elkaar gegaan”, hekelt huidig burgemeester Van Berckelaer. “Wij behaalden tien zetels in de gemeenteraad en N-VA slechts negen. Een gelijke verdeling in het college lijkt ons dan ook een zeer redelijk voorstel. Wij roepen onze collega’s van N-VA op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen zo snel mogelijk aan de slag om de problemen in Borsbeek aan te pakken. Onze deur blijft wagenwijd open staan. Borsbeek verdient snel een sterk bestuur.”

