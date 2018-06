Buurtwerker helpt bij alledaagse problemen 04 juni 2018

02u34 0

De gemeente Borsbeek gaat een buurtwerker aanwerven. Hij of zij moet een netwerk uitbouwen in de verschillende wijken en fungeren als aanspreekpunt voor de bevolking. Hoewel het gemeentebestuur erg toegankelijk is volgens meerderheidspartij N-VA, hebben veel burgers het gevoel dat kleine problemen als zwerfafval, nachtlawaai en de slechte staat van de voetpaden niet worden aangepakt. De buurtwerker kan voor een aantal van die problemen een eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is dan zijn/haar taak om dit door te briefen naar de juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de dienst grondgebiedzaken of de sociale dienst. (ADA)