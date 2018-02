Burgemeester: "Samen tegen bouwproject Grensstraat" 13 februari 2018

Zo'n zestigtal bewoners van de Grensstraat, de Posthoevestraat en omgeving zakten gisterenavond af naar het gemeentehuis voor een stand van zaken van het bouwproject in de Grensstraat. "Wij zullen ons blijven verzetten tegen de plannen om daar drie appartementsblokken te bouwen", zei burgemeester Dis Van Berckelaer tijdens de buurtvergadering. Zoals de naam van de straat doet vermoeden, vormt de Grensstraat de grens tussen Borsbeek en het district Deurne. Aan de kant van Borsbeek heb je de woonwijk, aan de andere kant van de straat heb je een weideland. Het is op dat deel dat de stad Antwerpen een vergunning afleverde aan de projectontwikkelaar om er 75 appartementen te bouwen. "De stad krijgt de lusten, wij de lasten," klonk het vanuit de zaal. Vooral het mobiliteitsprobleem zorgde voor ergernis bij de bewoners.





Op dit moment is de provincie aan zet omdat het gaat om een grensdispuut. "Ik raad jullie aan allemaal een bezwaarschrift in te dienen, als je niet akkoord bent met dit project", zei de burgemeester tegen de bewoners. "De provincie zal die bekijken en beoordelen. Hoe meer bezwaarschriften, hoe sterker we staan", aldus Van Berckelaer.





"We hebben de parkeersituatie in de Grensstraat aangepast zodat die nu toegankelijker is voor prioritaire voertuigen. Dat zorgt dat wij de vergunning voor de wegenis, kunnen blijven weigeren. Zolang die vergunning er niet is, kan er niet overgegaan worden tot een bouw." De provincie heeft de macht om de vergunning wegenis alsnog toe te kennen. (ADA)