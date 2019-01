Brouwerij Zuidkant serveert exclusief bier tijdens kerstboomverbranding ADA

09 januari 2019

16u44 0

Tijdens de kerstboomverbranding van zaterdag 12 januari zal Brouwerij Zuidkant zijn nieuwe bier de Robiano Rum Barrel Aged op vat aanbieden. Het gaat om slechts twintig vaten van 16 liter en dat maakt het dat het een unieke kans is om het bier te proeven. “En ook de laatste kans want het bier zal wel nog gebotteld worden maar niet meer op vat gestoken worden,” vertelt Dries Mariën van Brouwerij Zuidkant. Als alles goed verkoopt, denken de brouwers er wel aan om de bieren opnieuw te bottelen.

Ook dit jaar organiseert het Gemeentelijk Feestcomité de kerstboomverbranding. De avond start met een sfeervolle fakkeltocht. Vertrek om 19 uur op het basketbalveld in het gemeentepark. Van daaruit gaat het in stoet naar het plein voor Academia op Fort 3.

Daar worden de fakkels overhandigd aan de brandweermannen, die de kerstboomstapel in brand steken. Intussen kan je genieten van lekkere versnaperingen. Na de fakkeltocht en voor het vuurwerk kunnen de kinderen dankzij de cultuurraad genieten van een goochelvoorstelling in De Schuur. Afsluiten gebeurt naar goede gewoonte met een spetterend vuurwerk en muziek in De Schuur.