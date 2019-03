Brandweerman Jens De Winter krijgt afscheidsplechtigheid in kazerne Borsbeek ADA

10 maart 2019

12u56 0

Brandweerman Jens De Winter (30) krijgt een uitvaartplechtigheid in de brandweerkazerne van Borsbeek. Die zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart om 10 uur. Jens was erg geliefd bij zijn collega’s maar ook bij de gemeente in de inwoners van Borsbeek veroverde Jens vele harten. “Zijn toewijding is een voorbeeld voor velen,” zei burgemeester Dis Van Berckelaer over Jens. Ook in Wommelgem was de verontwaardiging groot toen het nieuws van Jens zijn dood bekend raakte. Voor zijn komst naar de kazerne van Borsbeek, was de brandweerman actief in Wommelgem. Jens overleed vorige week totaal onverwacht aan een hartfalen. Hij verbleef een tijdje op intensieve zorgen van het UZA maar overleed uiteindelijk. De gemeente Borsbeek liet haar vlaggen halfstok hangen om Jens te herdenken.