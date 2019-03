Borsbekenaar wordt gehoord: wekelijkse restafvalophaling tijdens zomermaanden ADA

26 maart 2019

11u39 0 Borsbeek Deze zomer zal het restafval in Borsbeek elke week opgehaald worden. Dat besliste het gemeentebestuur. Zo komt het tegemoet aan de vraag van de Borsbekenaar. Na de zomer wordt het project geëvalueerd.

De inwoners van Borsbeek stelden de vraag al eerder. Is het niet mogelijk om het restafval elke week op te halen in plaats van de gebruikelijke twee weken? Vooral in de zomer, met de warme temperaturen, zorgde die tweewekelijkse ophaling voor ongemakken als geurhinder. Aan die roep heeft het bestuur nu gehoor gegeven. Tijdens de maanden juli en augustus zal het restafval elke week opgehaald worden. De ophaling van GFT-afval blijft ongewijzigd wekelijks gebeuren.

“Borsbeek telt vele appartementen en kleinere woningen, waar het niet evident is om afval te bewaren. Zeker in de zomermaanden is dit een uitdaging voor mensen zonder een garage of tuinhok. Om de woonkwaliteit en het comfort van onze burgers te verhogen en de hinder in de zomer te beperken, kiest de meerderheid voor een wekelijkse ophaling in juli en augustus,” vertelt schepen voor Leefmilieu Marian Lauwers (Iedereen Borsbeek). Maar tegelijk wil het bestuur ook waarschuwen. “Een extra ophaling mag er niet toe leiden dat we onze afvalberg vergroten.”

In het najaar zal er met IGEAN, de verantwoordelijke voor de afvalophaling in Borsbeek, een evaluatiemoment van de wekelijkse zomerophaling worden gepland. Zo kunnen we indien nodig bijsturen voor de volgende jaren.