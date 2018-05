Borsbeek ondertekent SAVE-charter 30 mei 2018

De gemeente Borsbeek heeft het SAVE-charter ondertekent. Met het charter wil vzw Ouders van Verongelukte kinderen steden en gemeenten aansporen werk te maken van veilig verkeer. Volgens burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA) geeft dit charter moed om nog meer in verkeersveiligheid te investeren. Vooral een veilige schoolomgeving en het wegwerken van zwarte punten wordt een prioriteit. Daarnaast bekijkt de gemeente of het speciale kruispunten kan inrichten waar zwakke weggebruikers op hetzelfde moment groen hebben zodat ze niet in conflict komen met gemotoriseerd vervoer en wil de gemeente nog meer gebruik maken van ANPR-camera's. (ADA)