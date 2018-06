BbA, Groen en CD&V smelten samen NIEUWE BEWEGING 'IEDEREEN BORSBEEK' NEEMT HANDSCHOEN OP TEGEN N-VA DAVID ACKE

16 juni 2018

02u45 0 Borsbeek In oktober trekt Iedereen Borsbeek als nieuwe burgerbeweging naar de kiezer. Coalitiepartners Borsbeek boven Alles en Groen bundelen daarvoor de krachten met elkaar én met CD&V die nu nog in de oppositie zit. N-VA reageert verrast. "Alles is blijkbaar goed om aan de macht te proberen komen."

"Het is geen kartel dat na de verkiezingen opnieuw uit elkaar valt. We gaan gezamenlijk naar de kiezer onder Iedereen Borsbeek", vertelt huidig burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA). Hij zal de lijst trekken, gevolgd door Marjan Lauwers (CD&V) en Frans Neyens (Groen).





Burgercongres

Het idee is geleidelijk ontstaan vanuit een gemeenschappelijk doel dat de drie partijen deelden. "We stelden ons de vraag of het wel opportuun is om elkaar te bekampen met een gelijkaardig programma. Kunnen we dan niet beter de krachten bundelen en samen werken aan een aangenaam Borsbeek", aldus Van Berckelaer. Iedereen Borsbeek is geen klassieke partij maar een burgerbeweging. "We willen zo veel mogelijk Borsbekenaars aansteken met ons enthousiasme. Niet alleen tijdens de campagne, maar ook als we mogen besturen. We willen inzetten op nieuwe vormen van burgerparticipatie en denken daarbij bijvoorbeeld aan een echt Borsbeeks burgercongres in 2019." Op dat congres zullen de bewoners van de gemeente ideeën en bedenkingen kunnen delen met het gemeentebestuur. "De bedoeling is om op regelmatige basis zulke congressen te organiseren. Uiteraard beslist het bestuur wat er met de voorstellingen gedaan wordt", aldus de burgemeester. Ook Marian Lauwers gelooft in het nieuwe project. "Borsbeek heeft een open en warm project nodig dat iedereen verbindt. We willen een dorp blijven op mensenmaat waar het goed is om te wonen. Dat moet resulteren in kwaliteitsvolle woningen, aangename buurten en voldoende ruimte voor ontmoetingen." Dat ze de krachten bundelen is volgens de drie geen actie tegen meerderheidspartij N-VA. Ook zij werd volgens de burgemeester betrokken bij de gesprekken maar de partij verkoos haar eigenheid te bewaren en zelfstandig naar de kiezer te trekken. N-VA-voorzitter Ken Casiers reageert verrast. "Wij zijn nooit over dit project gehoord. Ik vind het jammer dat zij dat zo communiceren. Het wringt een beetje dat ze ons na 6 jaar goed samenwerken nu een beetje afstoten maar ik wens ze alle succes. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hier vooral electorale doeleinden achter zitten."





