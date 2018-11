Badmintonclub Amateurs BC viert vijftigste verjaardag met blacklight badminton ADA

14 november 2018

Ter gelegenheid van het jubileum van Badmintonclub ‘Amateurs BC’, dat vijftig jaar bestaat, wordt de volledige sporthal Plantin Moretus, van inkomhal tot kantine, verduisterd en met blacklight belicht. Op vrijdag 16 november tussen 8.40 en 15.20 uur komen meer dan 600 leerlingen van 14 verschillende Borgerhoutse scholen zich helemaal uitleven in fluo-outfits en met fluo-schmink.

Op vrijdagavond tussen 19 en 23 uur is iedereen welkom om vrienden uit te dagen voor een spelletje blacklight badminton. Deelname is gratis, instappen kan doorlopend en inschrijven is niet nodig. Belangrijke tip: deelnemers sprokkelen het best ook een passende outfit bij elkaar. Hoe meer fluo ze dragen, hoe zichtbaarder ze zijn. Op zaterdag is het feest en clubtornooi van de jarige badmintonclub Amateurs BC met eigen leden en bevriende clubs. Dit deel is enkel toegankelijk voor genodigden. Op zondag 18 november nemen voetballers de zaal over. Kras Sport organiseert dan een blacklight-futsaltornooi met een fluorescerende voetbal in een donkere zaal.