800 fietsers nemen deel aan Vino Fiesta Wijntour 20 augustus 2018

02u28 0 Borsbeek De elfde editie van de Vino Fiesta Wijntour heeft 800 deelnemers gelokt. Daarmee evenaart de organisatie het aantal van vorig jaar. "Wij zijn heel tevreden."

Tegen de middag schreven al 500 mensen zich in, maar omdat de tocht tot 18 uur duurde, sprongen nog veel mensen iets later op de fiets. De meesten vertrokken bij Wijnhuis Drankenhandel Vets in de Schanslaan in Borsbeek. Nadat de fietsters zich hadden ingeschreven, kregen ze meteen enkele wijntjes voorgeschoteld met de nodige uitleg.





Wijn op bagagedrager

Waren aanwezig: heel wat vriendengroepen. Ook kameraden Emiel, Erik en Annie tekenden present. "Wij doen elk jaar mee", vertelt Emiel. "Nu proeven we eerst nog en straks, nadat we onze ronde gedaan hebben, komen we onze flessen kopen. We kunnen moeilijk 35 kilometer fietsen met wijnflessen op onze bagagedrager, hé." Annie is de mater familias van de groep. "Ik drink niet graag wijn en eigenlijk fiets ik ook niet graag. Ik kom vooral voor de gezelligheid", lacht ze. "En om die mannen hier wat in de gaten te houden."





Of ze na al die degustaties niet te zat zijn om te fietsen? "Nee hoor. Dat eerste glas is altijd wat moeilijk, maar de rest gaat makkelijk binnen", lacht Erik. Nadien vertrok de olijke bende richting Wommelgem.





(ADA)