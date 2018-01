16 klachten, maar geen enkel bewijs tegen 'aanrander' OPA (61) RISKEERT 12 JAAR CEL PATRICK LEFELON

27 januari 2018

03u08 0 Borsbeek De 61-jarige P. V.d.L. uit Boechout hield op zijn proces gisteren vol dat hij nooit iemand heeft aangerand, laat staan verkracht. Hij heeft het dossier aan zijn kant. Er is geen enkel objectief bewijs tegen hem. 16 slachtoffers, onder wie 5 minderjarigen, blijven erbij dat P. V.d.L. hen aanrandde. Het parket vordert 12 jaar celstraf.

P. V.d.L., een gepensioneerde arbeider van busbouwer Van Hool, heeft weinig vrienden. Zelfs zijn eigen kinderen verafschuwen de man. Hun jeugd werd getekend door woede-uitbarstingen en pakken slaag. "De man was extreem agressief", zei één van zijn dochters. Het woord 'vader' nam zij al lang niet meer in de mond.





En toch kon P. V.d.L. jarenlang zijn gangen gaan. Hij bepotelde en verkrachtte zijn eigen kinderen en toen hij op latere leeftijd kinderen van vrienden opving, hield hij evenmin zijn handen thuis.





Tot hij in het voorjaar van 2017 bij een bevriend koppel van de hondenclub Cobra in Borsbeek langsging en de vrouw des huizes bij haar borsten en in haar kruis pakte. De vrouw begon zich nadien vragen te stellen bij het feit dat haar stiefdochter de beklaagde al een tijdje meed. Het meisje vertelde dat de zestiger haar ook betast had.





Kleedhokje zwembad

De vrouw diende een klacht in en lichtte ook haar vrienden van de hondenclub in. Toen barstte de bom pas echt. Verschillende kinderen die wel eens bij de 'lieve, joviale opa' gingen logeren, vertelden dat P. V.d.L. hen begluurde en betastte als ze in bad zaten of wanneer zij verplicht met hem in het familiekleedhokje van het zwembad stonden. Een 15-jarig meisje herinnerde zich dat de beklaagde haar borsten had aangeraakt in een wilde attractie op de Sinksenfoor.





De ergste feiten pleegt P. V.d.L. op zijn stiefdochter. Het meisje werd tussen haar 7de en 14de bijna dagelijks verkracht. Het kind vroeg haar moeder om hulp, maar die greep niet in. Zij beschermde hem.





"Het meisje was nog liever onder een trein gesprongen dan nog een dag langer onder het dak van P. en haar mama te moeten wonen", zo vertelde haar advocaat.





Voor de procureur staat de schuld van P. V.d.L. vast: de verklaringen van alle slachtoffers zijn eenduidig. Ook de psychiater meent dat P. V.d.L. perverse trekjes heeft, zij het dat hij zich niet tot kinderen aangetrokken voelt. De procureur vroeg de rechtbank om de man te veroordelen tot 12 jaar celstraf.





"Getuigen geronseld"

Voor advocaat Tim Smet is de schuld van P. V.d.L. verre van bewezen. In het hele dossier is geen enkel objectief bewijs. Geen enkel doktersverslag, geen enkele vaststelling van aanranding.





Tim Smet: "In dit dossier is de vriendin van de hondenclub getuigen gaan ronselen om haar klacht tegen de man aan te dikken. Plots kwamen de tongen los. Blijkbaar waren veel mensen al lang op de hoogte van de handtastelijkheden. Hoe is het dan te verklaren dat niemand van 1990 tot nu ooit naar de politie is gestapt om hem aan te klagen?"





P. V.d.L. vroeg de vrijspraak. Hij verontschuldigde zich wel als hij mensen had gekwetst. "Als logerende kinderen bij mij een bad namen, vroeg ik om de deur open te laten. Uit veiligheid. Sorry als dat anders is overgekomen", zei P. V.d.L. in zijn slotwoord. Vanuit de zaal hoonden de slachtoffers hem weg. De rechter doet op 9 februari uitspraak in de zaak.