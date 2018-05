120 wielrenners strijden om trofee Stan Ockers Classic 16 mei 2018

De organisatie van de Stan Ockers Classic verwacht op Pinkstermaandag een 120-tal wielrenners aan de start. Zij zullen dertien plaatselijke rondjes rijden van telkens twaalf kilometer. Dat is goed voor een wedstrijd van 156 kilometer. Het is ondertussen al de 55ste editie van de grootste wielerwedstrijd van de Zuidrand. De renners gaan van start op het Watertorenplein in Borbseek en kronkelen zich een weg door Borsbeek, Wommelgem, Boechout en Vremde.





Naast de prijs voor de renner die als eerste over de finish komt, zijn er nog twee titels te verdelen. "De eerste Antwerpenaar onder de 23 jaar krijgt de titel vanprovinciaal kampioen bij de belofte. De eerste Antwerpenaar ouder dan 23 mag zich provinciaal kampioen bij de elite zonder contract noemen", zegt organisator Peter Van Hoof. Het startschot wordt om 14 uur gegeven. De wedstrijd wordt live uitgezonden op sociale media.