"Vlot van 63 naar 21 kandidaten" VERKIEZINGSLIJST IEDEREEN BORSBEEK IS KLAAR

31 augustus 2018

02u41 0 Borsbeek De verkiezingslijst van de nieuwe partij Iedereen Borsbeek is klaar, een samensmelting van Groen, Borsbeek boven Alles en CD&V. Het puzzelwerk om uit 63 kandidaten, 21 kandidaten te kiezen verliep heel vlot. "Alles is in alle openheid beslist."

Huidig burgemeester Dis Van Berckelaer zal de lijst trekken. De lijstvorming is volgens voorzitter Jan Govaerts erg vlot gegaan. "Die lijst is organisch gegroeid. Uiteraard hebben de drie partijen eerst samengezeten om tot een gezamenlijk programma te komen. Elke partij heeft nadien het programma met hun achterban bekeken en unaniem goedgekeurd." Zowel Borsbeek boven Alles, als Groen en CD&V hebben nadien zeven kandidaten naar voren geschoven. "Elke partij heeft dat onafhankelijk van elkaar gedaan op een democratische wijze", aldus Govaerts.





Bij CD&V verliepen die gesprekken erg vlot, zegt Marian Lauwers, die op plaats twee staat. "De gesprekken zijn in alle openheid gebeurd. Iedereen heeft inspraak gekregen en mocht zijn of haar ambities bekendmaken. Op basis daarvan hebben we een lijst samengesteld die nadien werd goedgekeurd door onze achterban. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat die lijst samenstellen voor geen enkel probleem heeft gezorgd. Ook de communicatie met Borsbeek boven Alles en Groen is erg goed verlopen." Ludo Neyens zal op de derde plaats staan. Lijstduwer is Leo Vlaeymans.





Nationale agenda

Ludo Huybrechts, gemeenteraadslid van het huidige Borsbeek boven Alles, zal er niet meer bij zijn. Maar dat is vooral een eigen beslissing geweest. "Je moet keuzes maken. Ik ben 69 jaar en ben drie legislaturen actief geweest binnen de Borsbeekse politiek. Het is goed geweest voor mij. Ik geef mijn plaats met plezier af aan jong bloed", aldus Huybrechts. Dat Borsbeek boven Alles en CD&V opnieuw samensmelten, vindt hij dan wel weer jammer. "Daar had ik het persoonlijk erg moeilijk mee. BbA is destijds afgesplitst van CD&V en nu gaan we terug samen. Ik vrees dat de nationale agenda nu toch opnieuw meer invloed zal hebben op het lokaal bestuur." Maar dat zal volgens Govaerts niet het geval zijn. "Iedereen Borsbeek is een lokaal verhaal dat niet in lijn hoeft te liggen met de agenda van de nationale partijen."





Ook gemeenteraadslid Peter Vindevogel (Groen) stopt met de politiek. "Niet omdat ik niet akkoord ben met Iedereen Borsbeek. Maar de politiek wordt steeds moeilijker te combineren met mijn andere job. Ik ben van principe dat ik me honderd procent wil engageren. Lukt dat niet, dan begin ik er niet aan. Al zal ik de partij achter de schermen blijven steunen."





