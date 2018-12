“Ons huis zakt weg door nieuwe Albert Heijn 1,5 kilometer verderop”: bewoners nemen specialist in de arm David Acke

10 december 2018

18u56 0 Borsbeek De bewoners van de Granvellelaan in Borsbeek hebben te lijden onder de werken aan de nieuwe Albert Heijn, anderhalve kilometer verderop. Oorzaak is een leeggepompte beek waardoor de stabiliteit van een aantal huizen in het gedrang is gekomen. De huizen vertonen barsten en deuren geraken niet meer dicht. Bewoners hopen op een snelle oplossing maar moeten vooral wachten.

Albert Heijn is volop bezig met de bouw van de grootste winkel van Vlaanderen aan de Herentalsebaan op de grens tussen Deurne, Wommelgem en Wijnegem. Voor velen een grote opsteker maar voor Sandra Musschoot uit Borsbeek draait de bouw uit op een ware nachtmerrie. Sinds de werken aan de gang zijn, kan ze het aantal barsten in de muren niet meer bijhouden. “Sommige zijn tot centimeters groot,” vertelt ze. “Ik heb niks tegen de komst van die winkel maar ik zou mijn huis graag terug hebben zoals het was.”

Koude Beek

De oorzaak zou de Koude Beek zijn die voor de werken volledig is leeggepompt. In het verleden was die beek overwelfd maar omdat de aannemer ook een ondergronds parkeergarage bouwt, moest het water worden weggepompt voor die werken. Dat zorgde voor heel wat onstabiliteit waardoor de huizen nu geleidelijk wegzakken en scheeftrekken. “Mijn huis helt steeds meer over aan de achterzijde en moest gestut worden. Mijn achterdeur en de deur van de wc krijg ik niet meer dicht omdat alles zo scheef gezakt is. Sinds kort lekt het dak ook en drupt alles in de badkamer en in de garage”, vertelt Sandra aangedaan.

Ook de buren hebben te maken met gelijkaardige problemen waardoor het niet aan het huis van Sandra kan liggen. “Het begon in september met enkele buitenmuren. Onze buren waren op dat moment bezig met kleine renovatiewerken. Eerst dachten we dat dat de oorzaak was. Toen uiteindelijk ook de binnenmuren barsten vertoonden, zijn we eens gaan aankloppen. Maar al snel bleek dat zij ook barsten hadden en dat het niets met hun werken te maken had,” gaat Sally verder.

Expert

Sandra liet ondertussen een expert aanstellen en ook het management van Albert Heijn werd aangesproken. “Maar ik had niet het gevoel dat ze onze klachten serieus namen. Ze vroegen me of ik werkelijk denk dat ik de enige ben die eens gaat klagen”, vertelt Sandra. De verzekering stuurde ook hun expert maar veel konden zij niet doen, klonk het. “Dus ik wacht maar af. En dat is heel frustrerend. Ik wacht en kijk toe hoe de barsten steeds groter worden. Je ziet ze groeien met de dag.”