'Joviale opa' moet 14 jaar naar cel 61-JARIGE MAN VEROORDEELD VOOR SEKSUEEL MISBRUIK PATRICK LEFELON

10 februari 2018

02u43 0 Borsbeek Een 61-jarige man uit Boechout vliegt voor veertien jaar achter de tralies voor het seksueel misbruik op vijftien minderjarige en twee meerderjarige slachtoffers. De feiten strekken zich over een periode van liefst 27 jaar uit. De man werd ook voor tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij heeft het misbruik altijd ontkend.

De zestiger zit sinds april vorig jaar in de gevangenis. De bal was enkele maanden eerder aan het rollen gegaan, nadat hij de partner van een goede vriend plots bij de borsten en het kruis had gegrepen. De vrouw begon zich nadien vragen te stellen bij het feit dat haar stiefdochter de beklaagde al een tijdje meed. Het meisje vertelde dat de zestiger haar ook betast had. De vrouw diende klacht in en informeerde haar vrienden, die de beklaagde kenden via de hondenschool in Borsbeek. Hij was er graag gezien: de kinderen mochten altijd bij hem komen spelen of logeren.





Toen het nieuws van de klacht van de aangerande vrouw de ronde deed, kwamen nog meer kinderen naar voren met nare ervaringen. Ze verklaarden dat hij hen betast had aan de borsten of dat hij met zijn hand in hun onderbroek was geweest. Bij sommige slachtoffers was er ook sprake van penetratie.





Snoep en uitstapjes

De ouders hadden lang niets in de gaten. Paul Van de Laar had het stilzwijgen van de kinderen afgekocht met snoep, cadeautjes en uitstappen.





Cindy Van Leemput, de mama van één van de misbruikte meisjes: "Mijn dochter was elf jaar toen zij door Van de Laar werd aangerand. Ik herinner mij nog de dag dat zij bij Van de Laar op visite was en vroeg haar dringend te komen halen. Pas veel later vertelde zij waarom zij niet bij de handtastelijke Van de Laar wilde verblijven. Vandaag is mijn dochter nog altijd afkerig van volwassen mannen. Op haar verjaardag vroeg ik haar een foto te maken met haar op de schoot van haar peter. Zelfs dat was voor mijn dochter heel moeilijk. Ik ben tevreden met de zware straf. Nooit heb ik getwijfeld aan de verklaringen van mijn dochter. Een kindermond liegt niet."





Hondenschool

De rechtbank verwoordde dat als volgt: "Achter die façade van jovialiteit ging een man schuil die er alleen maar op uit was om zijn seksuele lusten te bevredigde. Hij had zich niet alleen vergrepen aan kinderen die hij via de hondenschool kende, maar ook aan zijn eigen dochter en de kinderen van zijn kennissen en partners. De zestiger werd veroordeeld voor het verkrachten van vier kinderen en het aanranden van elf kinderen en twee volwassenen.





De man heeft de feiten altijd ontkend en sprak van een samenzwering tegen hem. De rechtbank zag geen reden om aan te nemen dat de kinderen werden opgestookt.