"Enorm genoten van rit in sidecar" JONGEN MET BEPERKING BELEEFT MOOISTE VERJAARDAG MET TACHTIG MOTARDS SANDER BRAL

09 juli 2018

02u46 0 Borsbeek Een colonne van tachtig motorrijders escorteerde gisteren Carine Schenks' zoon voor zijn achttiende verjaardag. De jongen is zot op motors maar kan door zijn beperking zelf niet rijden. Voor zijn verjaardag kreeg hij van zijn ouders een zitje in een zijspan cadeau en hij werd vergezeld door wel tachtig sympathisanten.

Carine Schenk en Jan Maes uit Borsbeek en hun pleegzoon, wiens naam beschermd moet blijven, vierden de achttiende verjaardag van deze laatste gisteren in de zijspan van een motor. "Mijn zoon is dankzij papalief verzot op motoren maar kan het stalen ros jammer genoeg zelf niet bedienen", legt mama Carine uit. "Hij lijdt aan een meervoudige beperking die fysiek wel meevalt, maar zijn mentale beperking is zeer ernstig. Hij kan zelfstandig wandelen maar spreken is erg moeilijk. Hij moet ook permanent in het oog gehouden worden en gaat naar een dagcentrum."





Twee jaar geleden gaven Carine en Jan voor de eerste keer een ritje in een zijspan cadeau aan hun zoon. "Gezien zijn passie voor motoren vonden we dat zeer geschikt en dat is ook zo gebleken, hij heeft er enorm van genoten. Dat konden we regelen via vrienden bij de brandweer waardoor alles in goede banen geleid kon worden met enkele bijrijders die een opleiding wegkapitein genoten. Vorig jaar hebben we exact hetzelfde gedaan en de motards wilden graag terugkomen en trommelden zelfs nog meer volk op. Onze zoon werd vorig jaar begeleid door maar liefst 62 stoere kerels op de moto."





Rit van 40 kilometer

Gisteren kwamen er zelfs tachtig motorrijders opdagen om Carines zoon veertig kilometer door Borsbeek, Ranst, Broechem, Nijlen, Kessel en Vremde te leiden. Zo ook een grote afvaardiging van de internationale motorclub Crusaders For Justice, die zich inzetten voor het beschermen en ondersteunen van alle kinderen.





"Maar ook de brandweermannen waren opnieuw present op hun motor en er was ook een delegatie trambestuurders", lacht Carine. "Het is heel erg ontroerend om te zien hoe die stoere mannen met hun machines lieflijk aan mij komen vragen of ze mijn zoon nog eens mogen knuffelen. Natuurlijk mogen ze dat. Ze komen elk jaar opnieuw om mijn zoon een onvergetelijke dag te bezorgen, die mannen hebben het hart op de juiste plaats zitten."





De kersverse achttienjarige werd door Carine en Jan in huis genomen toen hij veertien maanden oud was, ook het jongere zusje kwam later het gezin vervoegen. "Met hun natuurlijke moeder blijven we contact houden, ze kan zelf niet voor hen zorgen maar ze blijft betrokken bij de opvoeding van haar kinderen", benadrukt Carine. "Onze pleegkinderen hebben een zijspan gedeeld gisteren, ze hebben er weer enorm van genoten."





Door de grote opkomst werd de tocht in goede banen geleid door de politie.