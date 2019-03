Zware jongen (25) riskeert effectieve celstraf na diefstal van 28 flessen sterke drank TVDZM

27 maart 2019

12u15 0 Bornem Een 25-jarige uit Bornem riskeert een celstraf van een jaar effectief alsook een geldboete van 800 euro. In de nacht van 11 op 12 januari 2019 ging hij inbreken bij ’t Land van Bornem op het Kardinaal Cardijnplein.

Ian S. verscheen vandaag met een enkelband voor de rechter. Hij werd nog maar recent vrijgelaten nadat hij diezelfde nacht van de inbraak nog werd gearresteerd. “Hij was toen openbaar dronken en probeerde in verschillende cafés nog iets mogen gaan drinken”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Alleen werd hij telkens buiten gezet door het personeel. Uiteindelijk greep de politie in.”

28 flessen

De jongeman werd aangetroffen met in het bezit een rugzak. Daarin werden acht flessen sterke drank te zitten. De drank bleek gestolen te zijn in de Bornemse restaurant in het centrum van Bornem. Daar verklaarden ze later dat er maar liefst 28 flessen werden gestolen. Het aantal werd betwist door de verdediging, de feiten op zich niet. “Ik wou met de flessen drank mijn schulden afbetalen. Ik werd de laatste tijd enorm hard onder druk gezet”, klonk het bij S.

Cocaïne

Beklaagde is ook geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al verschillende veroordelingen op en weet zich volgens Poelmans niet te kunnen gedragen in de maatschappij. Daarom vorderde zij vandaag een effectieve celstraf. De zaak werd uiteindelijk uitgesteld naar een latere datum. Onder meer omdat hij vandaag op zitting positief testte op het gebruik van cocaïne. Een probleem waarmee hij al lang kampt en zich wil voor laten behandelen.