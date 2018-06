Zesdejaars geslaagd voor eerste fietsexamen 07 juni 2018

Gemeente Bornem heeft woensdag voor het eerst het 'Grote Fietsexamen' van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd. Ook vandaag kunnen alle leerlingen van de verschillende zesde leerjaren van Bornem nog deelnemen aan de test.





Veilig verkeer insturen

"Het doel van dit fietsexamen is om de leerlingen die in september naar de middelbare school trekken, zo veilig mogelijk het verkeer in te sturen", klinkt het. "De kinderen volgden individueel een fietsparcours op de openbare weg, onderweg werd gecontroleerd of ze alle fietsvaardigheden correct uitvoerden. Na afloop van het examen krijgen alle leerlingen een Gouden Fietsbrevet en een gratis toegangsticket voor Bobbejaanland." (EDT)