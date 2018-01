Zes hardrijders leveren rijbewijs in 02u58 0

De politiezone Klein-Brabant heeft zes rijbewijzen ingetrokken van evenveel extreme hardrijders. De zes reden op de Rijksweg N16 veel te snel. De topsnelheid bedroeg 164 kilometer per uur.





De politiezone hield afgelopen weekend twee controle-acties. Bij een van die controles zijn zes hardrijders betrapt. "De snelheden varieerden van 141 kilometer per uur tot 164 kilometer per uur", zegt een woordvoerder bij de lokale politiezone. De autobestuurders zijn achtervolgd en aan de kant gezet. Ze moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.





Binnenkort volgt nog een bijkomende dagvaarding voor de politierechtbank. De laagvliegers riskeren naast een bijkomend rijverbod nog geldboetes die kunnen oplopen tot 3.000 euro.





"Uiteindelijk zijn nog twee andere rijbewijzen ingetrokken. Die bestuurders reden onder invloed van alcohol", aldus de politiezone nog.





In totaal moesten 189 bestuurders een ademtest ondergaan, 1.087 auto's zijn gecontroleerd op snelheid. "Uit deze snelheidscontroles is duidelijk gebleken dat dergelijke controles ook tijdens de nachturen noodzakelijk blijven", besluit de politie (TVDZM)