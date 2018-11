Yogales voor Kom op tegen Kanker TVDZM

11 november 2018

In de sporthal van Breeven in Bornem hebben zondagochtend zo’n 260-tal mensen deelgenomen aan een grote Yogales. Een initiatief dat al voor de negende keer werd georganiseerd door Kristel Decat en Luc Michiels van Bornem Yoga / Top Vorm. Hun veertienjarige dochter Lien verloor vier jaar geleden de strijd tegen kanker. Sindsdien organiseren haar ouders elk jaar opnieuw een grote Yogales om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Daarvoor nam Lien ook zelf actief deel aan het evenement. “Ze was er ook zelf erg mee begaan”, klinkt het. Niet enkel volwassenen namen deel aan de les van twee uur, ook kinderen mochten meedoen. Speciaal voor hen was er een apart lokaaltje voorzien. Hoeveel centen er exact werd ingezameld tijdens de Yogales voor Kom op tegen Kanker is nog niet gekend. Sommige deelnemers doneerden namelijk meer dan de deelnameprijs. Op het einde van de les kregen alle deelnemers nog een lichtje mee naar huis. “Als het te donker wordt, kan dit lichtje voor licht zorgen. Letterlijk en figuurlijk”, gaf Lien’s mama Kristel nog mee.