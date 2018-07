Wim Verheyden trekt lijst Vlaams Belang 02 juli 2018

Bornems gemeenteraadslid Wim Verheyden is door Vlaams Belang opnieuw aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verheyden zetelt ondertussen al 12 jaar in de gemeenteraad. Hij krijgt twee jonge twintigers achter zich: Anky Daelemans op 2 en Peter Willems op 3. Lijstduwer wordt oud-gemeenteraadslid en gewezen parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen. "Voor Vlaams Belang is het vooral belangrijk dat Bornem zijn eigenheid weet te behouden, met veel aandacht ook voor de deelgemeenten", aldus Verheyden. "Ook veiligheid en verkeersveiligheid, gezonde financiën en schuldafbouw, ondersteuning van de lokale handelaars en horeca, het behoud van de open en groene ruimte en een propere gemeente zijn belangrijke aandachtspunten in ons programma." (EDT)