Werkstraf voor jonge vandaal (19) 05 mei 2018

De negentienjarige Zafet B. uit Bornem is schuldig bevonden aan het vernielen van veertien voertuigen. Allen stonden geparkeerd op de parking van het station in Bornem. De feiten vonden plaats in januari. Hij vernielde toen enkele personenwagen, vrachtwagens, bussen en mobilhomes. Telkens werd er een ruit ingeslagen met een steen. Niet veel na de feiten werd hij ingerekend. Hij werd aangehouden maar moest niet de gevangenis. Hij kreeg een enkelband van de onderzoeksrechter. Alleen begon hij eraan te prutsen wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij in afwachting van zijn proces alsnog in de cel belandde. Het parket was niet mals in haar vordering vorige maand. Het vroeg onder meer gelet op zijn bekendheid bij de jeugdrechters om een celstraf van achttien maanden. De verdediging pleitte de werkstraf. Volgens hen had de jongeman een alcohol- en drugsprobleem. Iets waarvoor hij inmiddels in behandeling is.





De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een werkstraf van 180 uur. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 8.500 euro betalen. (TVDZM)