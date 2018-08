Werken aan en rondom Kasteel d'Ursel 22 augustus 2018

02u43 0 Bornem Tijdens de Dodentocht genoten duizenden wandelaars van de pracht en praal die het verlichte Kasteel d'Ursel in Hingene uitstraalde. Met dat evenement achter de rug, worden er verschillende nieuwe werven opgestart op het kasteeldomein.

"Een eerste klus gebeurt aan de kant van het domein, waar de oevers van de walgracht onder handen genomen worden. De werken lopen van het poortgebouw tot aan d'Oude Poort, een afstand van bijna een halve kilometer. De waterkanten worden er versterkt en minder steil gemaakt. Deze klus is nodig omdat de oevers de voorbije jaren werden afgekalfd door het schommelende waterpeil in de walgracht. Het gevolg hiervan is dat de stabiliteit van de grote bomen ernaast én van de rijweg in gevaar komt. Dat probleem moet na deze versteviging van de baan zijn", zegt gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens.





"Ook aan het kasteel zelf wordt weer gewerkt, waar een aannemer op dit moment hoge stellingen plaatst. Het is intussen al meer dan dertig jaar geleden dat sommige delen van het dak en de dakgoten werden gerestaureerd door de toenmalige eigenaar. Aan deze oudste delen is dus dringend nood aan instandhoudingswerken. De aannemer combineert deze klus meteen met het herstellen van de gevelprint en het schilderen van het buitenschrijnwerk van de ramen."





Ook de werken die eerder werden opgestart, zijn nog volop aan de gang. Het oude schildersatelier op het kasteeldomein wordt gerenoveerd en ingericht als vakantiewoning en de vroegere boswachterssite wordt omgevormd tot een werkzone voor het domein.





(EDT)