Wereld Autisme Dag: Toon (23) is vrijwillig groenwerker in kasteeldomein d’Ursel Els Dalemans

02 april 2019

11u29 0 Bornem Autisme staat op 2 april wereldwijd in de kijker, tijdens de ‘Wereld Autisme Dag’ van de Verenigde Naties. Ook in kasteeldomein d’Ursel krijgt die dag de nodige aandacht, want sinds vorige zomer is Toon Segers (23) er aan de slag. “Met deze job op maat is Toon een grote meerwaarde voor ons domein.”

“’Wereld Autisme Dag’ is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. Daar hebben we in kasteel d’Ursel nu ook wat meer ervaring mee. Eén dag per week komt Toon ons helpen in het park. Toon heeft een Autismespectrumstoornis (ASS) en heeft daardoor wat beperkingen. Maar we vinden het belangrijk om ook mensen met een beperking te betrekken bij de samenleving” zegt gedeputeerde Jan De Haes.

“Onze zoon wilde graag actief bezig zijn en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Via school werkte hij eerder al in een winkel, maar daar had hij het te moeilijk met het klantencontact”, zeggen de ouders van Toon Bart en Els Segers. “Toen we de parkbeheerder van het kasteeldomein leerden kennen, mocht Toon eens meewerken op proef. Dat liep zo vlot dat hij nu al enkele maanden wekelijks aan de slag is.”

Toon maait van de lente tot de herfst met de grasmachine de gazons waar de zitmaaier niet geraakt. In de herfst helpt hij met het ruimen van de gevallen bladeren, in de winter verwijdert hij klimop van de bomen. Parkbeheerder Tom maakte Toon wegwijs in de job van groenwerker: “Omdat Toon ASS heeft, gebeurt alles in stapjes en met zo’n duidelijk mogelijke instructies. Het vraagt daarom soms wat meer tijd om dingen in te oefenen. Maar eens Toon een taak onder de knie heeft, voert hij ze heel nauwkeurig uit. Toon moest ook even wennen aan de aanwezigheid van de parkbezoekers, maar ook hier is hij enorm in gegroeid.”

Toon zelf geniet ook van zijn tijd in het kasteeldomein. “Ik houd niet zo van de drukte, maar ben wel graag buiten in het groen. Hier in het park voel ik mij goed, ik zou zelfs graag nog meer dagen per week komen helpen. Thuis zit ik al snel te lang achter de PC, in het park ben ik tenminste buiten en maak ik mij nuttig.”