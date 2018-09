Wéér commotie over Sint-Margarethakerk ORDE VAN HINGENE SLAAT ALARM NA BERICHT OVER VERVROEGDE SLUITING ELS DALEMANS

06 september 2018

02u26 0 Bornem Zes maanden na het protest in Wintam tegen de sluiting van de Sint-Margarethakerk is er opnieuw commotie. De website van Open Monumentendag kondigt aan dat de kerk 'voor de laatste keer haar schatten toont'. Ook 'de toekomstige gebruiker' El Circo Fiasco zou er optreden. "Er is nog helemaal niéts beslist", zegt de circusschool.

Tijdens een druk bijgewoond 'participatiemoment' in maart kreeg Wintam te horen dat de Sint-Margarethakerk al vanaf 1 september 2018 aan de eredienst wordt onttrokken en een volledig nieuwe herbestemming krijgt. De beslissing was een onderdeel van het 'kerkenplan', dat bepaalt wat er in de toekomst met de verschillende kerkgebouwen zal gebeuren. Hevig protest zorgde voor uitstel: de sluiting werd uitgesteld naar 30 juni 2019, een werkgroep ging op zoek naar de best mogelijke nieuwe invulling voor de kerk.





De aankondiging van Open Monumentendag nu zondag zorgt weer voor ongerustheid. Erfgoedvereniging 'Orde van Hingene' slaat alarm: "Tot onze grote verbazing lezen we dat de kerk zondag voor het laatst haar schatten toont. Verder vermeldt het artikel dat de circusschool, die de kerk in de toekomst zou gebruiken, die dag voor randanimatie zal zorgen", zegt voorzitter Björn Van Eetvelt. "We zijn erg bezorgd over de toekomst van onze kerk en haar kunstschatten. Het gebouw is weliswaar niet beschermd, maar de inhoud is erg waardevol."





"Garantie gekregen"

Voor het Genootschap Sint-Margaretha - dat mee de toekomstplannen uitwerkt - is de komst van de circusschool dan weer de grote verrassing. "We kregen de garantie dat de waardevolle spullen de oude kerk hier konden blijven. Bovendien zou een bezinningsruimte worden ingericht en een depot om het materiaal uit de andere Bornemse kerkgebouwen te bewaren", zegt Theo Segers. "Wij willen een deel van de kerk gebruiken voor concerten, tentoonstellingen en andere activiteiten van onze verenigingen. Dat de circusschool de kerk in de toekomst zou gebruiken is nieuw." Ook bij El Circo Fiasco zélf valt men uit de lucht. "De vraag om het kerkgebouw te gebruiken is wel eens aan ons gesteld, maar wij hebben daarover nog helemaal niets beslist. Ook de randanimatie op zondag is nog niet zeker."





Volgens voorzitter van de kerkfabriek Eugeen Van Lent is de bezorgdheid nergens voor nodig. "De schatten van Nattenhaasdonk blijven in de kerk, ook de depotfunctie blijft. Maar verder willen we de ruimte inderdaad ook graag gebruiken voor beweging, bijvoorbeeld een turnkring of de circusschool. Ons doel is de gesprekken tegen eind 2018 af te ronden en daarna de nodige budgetten vrij te maken."