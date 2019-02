Vrouw overleden op Sint-Amandsesteenweg Wannes Vansina

Deze voormiddag is een 71-vrouw uit Bornem overleden op de openbare weg in de Sint-Amandsesteenweg. Ze was met haar wagen onderweg toen ze onwel werd. De vrouw zette haar wagen nog aan de kant ter hoogte van tankstation Maes en overleed ter plaatse. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De politiezone heeft het over een natuurlijk overlijden. Er is sprake van een hartfalen. Er waren geen andere personen bij betrokken.