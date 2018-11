Vroedvrouwen verkopen choco voor goede doelen Antoon Verbeeck

27 november 2018

19u06 0

In de Sint-Jozefkliniek in Bornem werden er deze namiddag potjes choco verkocht. De opbrengst van de actie gaat naar de goede doelen Berrefonds en Vereniging Voor Kleine Superhelden. Al 1.000 potjes met choco werden er door het team van de vroedvrouwen verkocht. Deze namiddag werden er op één uur tijd 40 potjes verkocht aan het onthaal van het ziekenhuis. “Onze vroedvrouwen zullen ook nog op de kerstmarkt van Bornem staan en uiteraard zijn de potjes nog steeds te verkrijgen op onze materniteit zelf. Er is gekozen voor deze twee goede doelen omdat ze beiden nauw aan het hart liggen van onze vroedvrouwen en we naast zorg voor onze patiëntjes ook zorg voor ouders en familie willen voorzien”, zegt Anke De Herdt, communicatieverantwoordelijke van het ziekenhuis. De potjes choco kosten 5 euro per stuk.