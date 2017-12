Vrienden versieren gevel Tattoo Perre: van "angstaanjagend" naar "vredevol" 02u46 0 Marc Aerts Kerstmutsen, een pokémon, sfeerlichtjes, roze bloemen en hartjes moeten de gevel van Tattoo Perre er wat liever doen uitzien. Bornem Bloemen en hartjes, sfeerlichtjes en kerstmutsen, gordijnen in roze en blauw... De vrienden van Tattoo Perre maakten er dinsdagavond hun werk van om de gevel van de tattooshop in Branst zo zeemzoet mogelijk te versieren.

De reden voor de ludieke actie is de brief die de tatoeëerder vorige week heeft ontvangen van het Bornemse gemeentebestuur. Daarin kreeg hij de vraag om zijn "angstaanjagende gevelversiering" te verwijderen. Het gaat om skeletten die na Halloween zijn blijven hangen. "Gevelversiering moet zo veel mogelijk een breed publiek aanspreken en mag daarom niet angstaanjagend zijn voor voorbijgangers", klonk het in de brief.





Daarop schoten Perres vrienden in actie. "Perre is zelf altijd te vinden voor een goeie grap, daarom besloten wij hem eens te verrassen", klinkt het bij Branst Leeft, het dorpscomité waar ook Perre mee de schouders onder zet. "We pakten zijn tattooshop in met zachte kleurtjes en bloemetjes, om het geheel een vredevolle uitstraling te geven. Perre vond het resultaat geweldig en beloofde ons dat de versiering blijft hangen." Benieuwd wat ze hier in het gemeentehuis van zullen vinden... (EDT)





Marc Aerts Een angstaanjagend skelet draagt nu een kerstmuts en een roze kleedje.

