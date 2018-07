Voortaan kan je ook petanquen in Breeven 07 juli 2018

Het gemeentebestuur van Bornem heeft gisteren in het Breeven de nieuwe petanquehal geopend. Zowel binnen als buiten liggen zes banen. Een cafetaria maakt het geheel af. Het project werd in eigen beheer gerealiseerd voor 260.000 euro. Volgens sportschepen Greet De bruyn (CD&V) werd de hal gerealiseerd ten behoeve van petanqueclub Amandusvrienden (voorheen Mariekerke), maar heeft het daarnaast een ruimere sociale functie. "De vereniging zal de hal ook openstellen voor verenigingen die een uurtje petanquen willen koppelen aan een vergadering of families. De hal brengt dus mensen samen." Victor Coeckelbergh van de petanqueclub is blij met de nieuwe infrastructuur. "Drie jaar geleden zijn we in Sint-Amands moeten stoppen bij gebrek aan infrastructuur. Zo lang hebben we dus moeten wachten, maar we zijn 'neig content'. Zo'n mooie petanquelocatie vind je in heinde en verre niet." Zijn club gaat voortaan door het leven als petanqueclub Breeven. (WVK)