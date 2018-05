Vijftiger staat terecht voor drugsfeiten 11 mei 2018

Het ter beschikking stellen van zijn woning om drugs te gebruiken, cocaïneverkoop en het uitbaten van een cannabisplantage; de 52-jarige Daniël V.C. had gisteren heel wat uit te leggen aan rechter Suzy Vanhoonacker. De vijftiger liep vorig jaar tegen de lamp. Politie voerde een huiszoeking uit bij beklaagde nadat zijn naam gevallen was in een drugsdossier. Zo zou hij cocaïne hebben verkocht. "Die huiszoeking leverde ook resultaten op. Zo werden er allerlei materialen gevonden om een cannabisplantage voor een tweehonderdtal plantjes op te starten", aldus procureur des konings Claessens. Zij vorderde een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 6.000 euro waarvan een deel met uitstel. De verdediging ontkende niet dat de vijftiger drugs gebruikte maar betwistte wel de verkoop van cocaïne en het uitbaten van een cannabisplantage. Hij vroeg een milde straf. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)