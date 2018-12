Vijf arrestaties na straatroof op twintiger Tim Van der Zeypen

11 december 2018

17u25 6 Bornem De politie in Klein-Brabant heeft vijf jongeren opgepakt. Ze worden verdacht van een straatroof in Bornem. Twee volwassenen werden opgesloten in de gevangenis, een minderjarige werd geplaatst in een jeugdinstelling.

De straatroof vond zondag omstreeks 3 uur plaats in de Broekstraat. “Een patrouilleploeg van de politie merkte een jongeman liggen op de grond. In de buurt stond er een groepje van vijf jongeren”, vertelt een communicatieverantwoordelijke van het parket.

“De jongeman op de grond, een 27-jarige uit Bornem, vertelde de politie dat hij net door het groepje geslagen en beroofd was.” Bij aankomst van de politie sloeg het groepje eerst nog op de vlucht. Vrij snel konden er al twee mannen opgepakt worden. De drie anderen werden pas later geïdentificeerd en in de boeien geslagen. Alle vijf verschenen in de loop van maandag voor de onderzoeksrechter.

“Twee twintigers uit Willebroek werden aangehouden en werden na hun verhoor opgesloten in de gevangenis”, klinkt het nog. “Een iemand werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden en een achttienjarige werd vrijgelaten.” Het groepje bestond ook nog uit een minderjarige. Hij werd voor de jeugdrechter in Mechelen gebracht. Na zijn voorleiding werd hij geplaatst in een gesloten instelling.

Vrijdag zullen de twee twintigers voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de jongeren verder aangehouden blijven.