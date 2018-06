Vier partijen trekken samen naar de kiezer GEMEENTELIJST 'IEDEREEN BORNEM' BUNDELT KRACHTEN TEGEN CD&V ELS DALEMANS

27 juni 2018

02u35 0 Bornem 'Iedereen Bornem', zo heet het nieuwe politieke project van sp.a, Groen, Beter Bornem en B!Democratisch, aangevuld met onafhankelijken. "We gaan voor participatie en transparantie, los van partijpolitiek", zegt lijsttrekker Jurgen De Maeyer.

Dat de kloof tussen CD&V en de andere politieke partijen in Bornem alsmaar dieper werd, was de voorbije jaren duidelijk merkbaar. Meermaals werden projecten - ook door coalitiepartner Groen - naar de prullenmand verwezen, of moest CD&V de plannen zélf afblazen. De ontwikkeling van de kmo-zone aan de Woestijnstraat in Hingene bijvoorbeeld werd stopgezet na jarenlang protest van actiegroep mijnhingene.be. Trekker van die burgerbeweging Jurgen De Maeyer trekt nu ook de 'Iedereen Bornem'-lijst. "We hebben toen als buitenstaanders gemerkt dat participatie, communicatie en transparantie de dingen zijn die op dit moment al te vaak ontbreken in de Bornemse politiek. Als we die pijnpunten kunnen aanpakken, vermijd je actiegroepen en protest. Dat gevoel leefde ook bij verschillende politieke partijen", aldus De Maeyer.





"We gingen daarom de voorbije maanden meermaals met een kerngroep - mensen van sp.a, Groen, Beter Bornem, B!Democratisch en onafhankelijken rond de tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. Daar is dit project 'Iedereen Bornem' uit gegroeid. Heel bewust gaan we niet voor een kartel maar voor een gezamenlijke lijst, als signaal dat we ons samen inzetten voor Bornem zonder link naar de nationale partijpolitiek. Even bewust trek ik als onafhankelijke die lijst, om geen enkele kleur te laten primeren op een andere."





"Vertrouwen herstellen"

Dat samenwerken is ook volgens de gemeenteraadsleden van de verschillende deelnemende partijen perfect mogelijk. "Onze klemtonen liggen inderdaad elders, maar iedereen kan in het programma van 'Iedereen Bornem' voldoende eigen accenten leggen. Net die diversiteit moet onze kracht worden. We willen het vertrouwen van onze inwoners in de politiek weer herstellen, door samen én met hen toekomstplannen uit te werken." De verschillende partijen bundelen nu de krachten en vormen zo één bastion tegen CD&V. "Maar we gaan vooral uit van onze eigen sterkte, en willen niet tégen iets of iemand zijn. Maar als je de voorbije verkiezingsuitslagen bekijkt, is het meteen duidelijk dat grote partijen bevooroordeeld worden omdat niet elke stem hetzelfde gewicht heeft."