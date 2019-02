Vier jongeren plegen straatroof voor de kick: “Walgelijk, zoiets moet zwaar worden bestraft” Tim Van der Zeypen

21 februari 2019

12u00 0 Bornem Het parket was vanochtend snoeihard voor het viertal. De jongeren, tussen de achttien en twintig jaar oud uit Willebroek, pleegden ruim 2,5 maand geleden een brutale straatroof in Bornem. Het slachtoffer (27) werd aangesproken, vastgehouden, geslagen en bestolen. Het viertal verklaarde achteraf dat ze handelden voor de kick. “Walgelijk”, klonk het op zitting.

Op 9 december 2018 merkte een patrouille van de lokale politiezone Klein-Brabant het slachtoffer op in de Broekstraat. Vijf jongeren, de vier beklaagden en nog een minderjarige, stonden naast de man en sloegen op de vlucht nadat ze het politievoertuig opmerkten. “Het slachtoffer, op dat moment op weg van café naar huis, was dronken en verklaarde dat hij plots werd aangesproken. De vijf wilden een sigaret maar toen het slachtoffer weigerde, kreeg hij klappen. Nadien werd hij ook nog vastgehouden en bestolen. De daders gingen aan de haal met zijn iPhone en zijn tabak”, vertelde de openbaar aanklager op zitting.

“Op expeditie”

Twee jongeren konden meteen worden opgepakt, de andere drie werden pas later geïdentificeerd. Ze werden verhoord en de onderzoeksrechter besloot om de twintigers op te sluiten in de gevangenis. De achttienjarigen werden vrijgelaten onder voorwaarden, de minderjarige werd geplaatst in een jeugdinstelling. Zij verklaarden tijdens hun verhoren dat ze handelden omdat het spannend leek. “De jongeren trokken op expeditie om doelbewust op zoek te gaan naar een weerloos slachtoffer om hem ‘af te rippen’. Niet omwille van financiële redenen maar voor de kick”, aldus de aanklager nog. “Dat is walgelijk en schandalig. Dit moet zwaar worden bestraft om dergelijke feiten te voorkomen in de toekomst.”

Drie jaar

Drie van de vier meerderjarigen riskeren nu een celstraf van drie jaar effectief. Het ging onder meer om de twintigjarige die het initiatief nam, de chauffeur (20) van het voertuig waarmee ze volgens het parket op ‘expeditie’ trokken en de achttienjarige die instemde om deel te nemen en eveneens schoppen uitdeelde aan het slachtoffer. De achttienjarige die mee in het voertuig zat, toestemde om de feiten te plegen maar niet deelnam en ook niet ingreep om de feiten te stoppen, riskeert een celstraf van twee jaar effectief.

Geen antwoorden

De feiten werden door de vier niet betwist. Antwoorden op de vraag waarom ze de feiten pleegden, kregen de Mechelse rechters niet. “Maar het verblijf in de gevangenis hebben de ogen van mijn cliënt geopend”, zei advocaat Cédric Monheim. Hij verdedigde de chauffeur. “Hij begrijpt dat hij zwaar in de fout is gegaan en heeft intussen veel spijt. Hij wil nu zo snel mogelijk zijn diploma te halen om te kunnen starten met te werken”, ging de strafpleiter verder. Hij vroeg net zoals de advocaten van de anderen om de gunst van een werkstraf.

Crapuleus

Of ze die gunst ook zullen krijgen, weten we op 21 maart. Dan vellen de Mechelse rechters hun vonnis. Alle vier kregen nog een felle uitbrander. “Hoe jullie na dergelijke, crapuleuse feiten ‘s ochtends nog in de spiegel kunnen zien, begrijp ik niet”, besloot voorzitster Jessica Bourlet. Naast de celstraf hangt hen ook nog een schadevergoeding van ruim 1.500 euro boven het hoofd.