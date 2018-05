Victor maakt schoolomgevingen veiliger 08 mei 2018

02u49 0

Victor Veilig duikt binnenkort op aan de poorten van alle Bornemse kleuter- en lagere scholen. De gemeente kocht de kunststoffen mannetjes van ongeveer 80 cm groot in felle reflecterende kleur aan om de schoolomgevingen beter aan te duiden. "Het is de bedoeling dat de scholen de poppen alleen buiten plaatsen wanneer de kinderen aanwezig zijn. Zo vermijden we gewenning bij automobilisten. Victor Veilig moet iedereen er extra attent op maken dat de snelheid naar beneden moet om de schoolkinderen veilig van en naar school te laten wandelen en fietsen." De eerste Victors werden maandag overhandigd aan De Kinderplaneet in Mariekerke. (EDT)