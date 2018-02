Vernieuwd Breevenzwembad wekt zelf stroom op 03 februari 2018

03u06 0 Bornem Het gemeentelijke Breevenzwembad in Bornem opent maandag weer de deuren. De voorbije weken werden er grootse werken uitgevoerd, om het geheel een pak energiezuiniger te maken. "We maken nu zelf stroom en besparen enorm veel gas", zegt Groen-schepen Tom Van Bel.

"Het zwembad is dé energieverslinder van het gemeentelijk patrimonium. Het gebouw was verantwoordelijk voor maar liefst 40 procent van de gemeentelijke gasfactuur. We zochten uit hoe we dat gas konden besparen, en lieten daarom een nieuwe luchtgroep plaatsen. Deze verlucht het zwembad, maar in het verleden werd die 'vuile' warme lucht van 30 graden naar buiten geblazen. Met de nieuwe installatie wordt die lucht -afkomstig van de verdamping uit het zwembad- eerst gefilterd en daarna door een warmtewisselaar gestuurd. Hier wordt de warme uitgaande lucht gekruist met inkomende koude lucht, die zo meteen wordt opgewarmd. Het gaat hier om een investering van meer dan 165.000 euro, maar de besparing is enorm. We schatten dat de gasfactuur nu tot 40 procent lager zal liggen", legt Van Bel uit.





"Op het dak van het zwembad lieten we bovendien 400 gloednieuwe zonnepanelen plaatsen. Zij wekken samen jaarlijks 70 MWh aan stroom op, te vergelijken met de hoeveelheid stroom van 30 gezinnen. De middenspanningscabine van het gebouw werd mee vernieuwd, zodat de zonnepanelen optimaal kunnen renderen. Ook aan het sanitair werd gewerkt. De installatie werd aangepast zodat de toiletten in de toekomst gespoeld worden met vijverwater. Ook deze aanpassingen kosten heel wat geld, maar met de subsidies van de Vlaamse overheid kon de installatie van de zonnepanelen volledig worden betaald." (EDT)