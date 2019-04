Verhuis naar Cardijnplein moet wekelijkse markt weer boost geven Els Dalemans

18u03 0 Bornem De wekelijkse maandagmarkt in Bornem verhuist mogelijk weer naar het Kardinaal Cardijnplein. “We overleggen nog met alle betrokken partijen, maar willen onze markt zo graag nieuw leven inblazen”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

De wekelijkse markt verhuisde in de zomer van 2016 van het Cardijnplein naar de Boomstraat. Het doel was toen om de doorstroming in het centrum te verbeteren en de parkeerplaatsen op het plein ook weer te kunnen gebruiken tijdens de markt.

Maar drie jaar na die beslissing overweegt het nieuwe gemeentebestuur om de markt opnieuw op het Cardijnplein te plaatsen. En dat is nodig, volgens Wim Verheyden (Vlaams Belang): Het gaat duidelijk van kwaad naar erger met de wekelijkse markt. Steeds minder marktkramers vinden de weg naar Bornem, het achterste deel van de Boomstraat raakt niet meer gevuld. We moeten een verhuis overwegen, en misschien ook weer ‘losse’ marktkramers toelaten.”

“Wij werkten de voorbije weken al aan een nieuw marktplan, omdat ook wij inderdaad al merkten dat er nu vaak te grote ‘gaten’ vallen tussen de kramen in. Om die reden wandelen de klanten natuurlijk niet meer tot helemaal achterin de Boomstraat”, reageert Joos.

“Daarom zouden we de markt opnieuw op het Cardijnplein en in het eerste gedeelte van de Boomstraat -tot de Ruiterstraat- willen plaatsen. Zo hopen we het geheel weer aantrekkelijker te maken voor iedereen. Er is nog niets definitief beslist, we plannen eerst nog een overleg met de marktkramers en handelaars, de hulpdiensten én met De Lijn. De bussen moeten immers ook op maandagvoormiddag nog aan hun haltes in het centrum geraken.”