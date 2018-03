Veertien voertuigen vernield in één nacht 19-JARIGE VANDAAL RISKEERT 18 MAANDEN MET UITSTEL TIM VAN DER ZEYPEN

29 maart 2018

02u30 1 Bornem De negentienjarige Zafet B. uit Bornem riskeert achttien maanden met probatie-uitstel nadat hij in januari 2018 veertien voertuigen beschadigde op de stationsparking in Bornem. Zelf verklaart hij dronken te zijn geweest. Hij vroeg een werkstraf aan de rechter.

De tiener verscheen gisteren ruim twee maanden na de feiten al voor de rechter. Het openbaar ministerie was niet mals in zijn vordering. De jongeman is dan ook geen onbekende voor het Mechelse gerecht. Tijdens zijn minderjarigheid verschijn hij al enkele keren voor de jeugdrechter na het plegen van allerlei feiten. "Eind januari vernielde hij veertien voertuigen. Het ging om personenwagens, vrachtwagens, bussen en zelfs mobilhomes", vertelde openbaar aanklager Nele Poelmans in haar vordering.





Ruiten ingeslagen

"De ruiten werden telkens ingeslagen met een steen." Deze modus operandi zou uiteindelijk ook tot zijn arrestatie leiden. Een voorbijganger had namelijk het gerinkel van de ruiten opgemerkt en de politie opgebeld. Zij konden de tiener even later oppakken.





Enkelband

Na zijn voorleiding werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden maar mocht hij alsnog naar huis met een enkelband. Dat hield hem echter niet tegen want korte tijd later prutste hij zodanig aan zijn enkelband dat deze beschadigd raakte. Hierdoor belandde hij opnieuw in de gevangenis. Gisteren verscheen hij daarom ook aangehouden voor de Mechelse rechter. Het parket vorderde een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel alsook een geldboete van 800 euro





10.000 euro schade

Alles bij elkaar werd de schade aan de voertuigen op meer dan 10.000 euro geschat. Enkel een drietal slachtoffers kwamen zich burgerlijke partij stellen voor de geleden schade. Ze vroegen ruim 5.000 euro. Een vergoeding die de tiener uit Bornem wil betalen. Dat beloofde hij gisteren aan rechter Suzy Vanhoonacker. "Mijn cliënt heeft al een tijdje in de cel gezeten. Hem nog langer naar de gevangenis sturen heeft geen zin. Ook niet voor de terugbetaling van de schade aan de slachtoffers", zei meester Steff Stevens. Hij vroeg aan de rechter om de tiener een werkstraf op te leggen. "Ik weet dat ik te ver gegaan ben en besef dat ik fout zat. Ik had een probleem met drugs en ben in behandeling gegaan om te stoppen. Ik ben ook bereid om een begeleiding te gaan volgen", besloot hij. De rechter nam de zaak in beraad en velt een vonnis binnen de maand.